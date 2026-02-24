Cronaca

SARONNO – Il comando di polizia ferroviaria alla stazione di Saronno Centro, in piazza Cadorna, è un tema di cui si parla da tempo in città. Lo scalo saronnese è tra i più trafficati della Lombardia e negli anni è stato teatro di numerosi episodi criminosi, dalle risse alle liti, dai furti e rapine ai danni dei viaggiatori fino allo spaccio di droga. Da qui la richiesta, avanzata più volte dalle istituzioni locali, di un presidio fisso della polfer.

Il via libera all’istituzione del comando era già arrivato nei mesi scorsi. La novità di questi giorni riguarda invece il cronoprogramma per l’attivazione del presidio. A parlarne è stata la sindaca Ilaria Pagani questa mattina durante una trasmissione su Radiorizzonti, ospite di Agostino Masini e Gianni Branca. La prima cittadina ha spiegato che nei giorni scorsi, in Municipio, si è svolto un incontro con i responsabili di Ferrovienord proprio per fare il punto sull’avanzamento dell’intervento.

Secondo quanto riferito, Ferrovienord ha comunicato di aver avviato i lavori necessari per predisporre gli spazi destinati al comando polfer, indicando come obiettivo quello di essere pronti entro la primavera.

Un passaggio concreto verso l’attivazione del presidio stabile in stazione, considerato strategico per rafforzare il controllo dell’area ferroviaria e garantire maggiore sicurezza a pendolari e cittadini. La polfer è già assiduamente presente in stazione, con l’attivazione del comando questa presenza riguarderà, in sostanza, l’intera fascia oraria di apertura dello scalo.

