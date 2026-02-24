Città

SARONNO – VARESE – COMO – Disagi per i pendolari del nodo ferroviario saronnese e milanese con ritardi fino a 60 minuti e numerose modifiche al servizio. Intorno alle 16,15 la circolazione ferroviaria sulle linee S3 e S4 e sui collegamenti per Varese, Laveno, Como, Novara Nord, Saronno e Asso ha subito pesanti rallentamenti e diverse cancellazioni. Le criticità sono state causate da accertamenti delle forze dell’ordine nei pressi della stazione di Milano Bovisa e dalla presenza di persone non autorizzate sui binari all’altezza di Milano Rogoredo.

Le persone sono state allontanate, ma le ripercussioni hanno interessato l’intero nodo ferroviario e le linee suburbane e regionali. I treni hanno accumulato ritardi fino a un’ora. Sui tabelloni elettronici delle stazioni si sono susseguiti avvisi di cancellazioni, variazioni di percorso e annunci di rallentamenti prolungati. Numerosi viaggiatori sono rimasti sui marciapiedi in attesa di informazioni.

Le criticità sono state segnalate ancora alle 18,35 di martedì 24 febbraio. Gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sull’app e sul sito nella sezione “Real time – Linee e orari – ricerca treno”.

