Cronaca

SARONNO – Irregolarità nella gestione e nello smaltimento dei liquami: è per questo motivo che, negli ultimi giorni, la polizia locale ha denunciato il titolare di un autolavaggio al termine di accertamenti svolti su delega della procura.

L’attività di controllo è stata avviata nell’ambito delle verifiche sul rispetto delle normative ambientali e sul corretto trattamento delle acque reflue prodotte dall’impianto. Durante gli approfondimenti sarebbero emerse anomalie legate alle modalità di smaltimento dei liquidi di scarto derivanti dall’attività.

Gli agenti del comando della polizia locale hanno quindi trasmesso gli esiti degli accertamenti all’autorità giudiziaria, procedendo alla denuncia del titolare dell’esercizio.

La posizione dell’imprenditore è ora al vaglio della magistratura. Sarà chiamato a chiarire quanto emerso nel corso dei controlli e a fornire la propria versione dei fatti davanti all’autorità giudiziaria.

L’indagine prosegue per verificare eventuali ulteriori responsabilità e per accertare il pieno rispetto delle norme a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

