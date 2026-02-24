Città

SARONNO – Conto alla rovescia per lo shopping più atteso: venerdì 27 e sabato 28 febbraio il centro si trasforma in un grande spazio di occasioni con il ritorno dello “Sbaracco” di fine inverno.

Dopo il successo delle scorse edizioni, l’iniziativa coinvolgerà i negozi del centro storico, pronti a proporre gli ultimi articoli di stagione a prezzi vantaggiosi. Due giornate dedicate a chi cerca qualità e convenienza, ma anche a chi vuole vivere la città in un clima vivace e partecipato.

L’evento è promosso dal Distretto urbano del commercio in collaborazione con Confcommercio Ascom Saronno e con il patrocinio del Comune. Per i commercianti rappresenta un momento strategico per valorizzare il lavoro di prossimità; per i cittadini, un’occasione per tornare a frequentare le vie del centro.

Dall’abbigliamento agli accessori, dai prodotti per la casa ai servizi alla persona, lo “Sbaracco” propone un’esperienza di acquisto a 360 gradi. “È un momento di forte coesione per la nostra comunità commerciale – spiegano gli organizzatori – riportare le persone in città e rafforzare il rapporto diretto con i negozi di fiducia è il nostro obiettivo”.

Gli orari seguiranno quelli dei singoli punti vendita aderenti. L’elenco delle attività sarà aggiornato sulla pagina Facebook del Distretto urbano del commercio, mentre durante le due giornate i negozi partecipanti saranno riconoscibili dalla locandina ufficiale esposta in vetrina. Due giorni per fare affari e sostenere il commercio locale.

