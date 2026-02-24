Sport

SARONNO – Giornata intensa, nello scorso fine settimana, nel campionato di Serie A di tchoukball, con le formazioni saronnesi protagoniste di risultati importanti. I Pollux conquistano la prima vittoria del 2026, mentre i Castor centrano un doppio successo, imponendosi in entrambe le gare disputate.

Nel dettaglio, questi i risultati della giornata di domenica 22 febbraio:

Saronno Pollux – Empoli White Wallers 53-52

Saronno Castor – Saronno Pollux 65-29

Saronno Castor – Empoli White Wallers 67-48

Per i Pollux arriva dunque una vittoria sofferta e di misura contro Empoli White Wallers, chiusa sul 53-52, che rappresenta il primo successo dell’anno e un’iniezione di fiducia per il prosieguo del campionato. Nella sfida interna tutta saronnese hanno invece avuto la meglio i Castor, che si sono imposti per 65-29.

La formazione Castor ha poi completato la giornata con un’altra prova solida contro Empoli White Wallers, chiudendo 67-48 e confermando il buon momento di forma.

Archiviato il turno, l’attenzione si sposta ora all’8 marzo, data della prossima giornata di campionato, che proporrà partite importanti per entrambe le squadre saronnesi.

