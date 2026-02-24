Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia in merito all’anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina.

Quattro anni fa le truppe russe entravano in Ucraina dirette sulla capitale con l’obiettivo di rovesciare il governo democraticamente eletto e installare un regime fantoccio sul modello della vicina Bielorussia. Fu solo la coraggiosa rivolta del popolo ucraino a respingere quel tentativo. Solo mesi dopo arrivarono i primi aiuti occidentali. Da quattro anni la gente soffre la fame e il freddo, i giovani e meno giovani muoiono al fronte, vengono sistematicamente distrutte case, scuole, ospedali, infrastrutture civili. Sono quattro anni che il popolo ucraino resiste coraggiosamente e ci insegna che resilienza, sacrificio, coraggio non sono solo parole vuote ma valori comuni al mondo occidentale, alla nostra tanto vituperata ma indispensabile Europa. Siamo rimasti noi europei con qualche encomiabile compagno di strada extra europeo come Giappone, Canada e Australia a sostenere senza ambiguità la causa dell’indipendenza ucraina. Molti italiani sembrano confusi dalla propaganda russa sulle vere responsabilità di questo conflitto. Forza Italia ha ben chiaro da che parte stare: dalla parte dell’Ucraina e dell’Unione Europea, dalla parte del mondo libero contro le dittature e le autocrazie, dalla parte dei tanti profughi di guerra che abbiamo ospitato anche qui nella nostra Saronno. Come tutti auspichiamo che la guerra finisca al più presto e che trionfi la pace. La pace vera però come dice Papa Leone XIV non è mai separata dalla verità e dalla giustizia. Un compromesso sarà necessario ma non tale da umiliare il coraggioso popolo ucraino che è stato aggredito e patisce da 1461 giorni le conseguenze di un attacco ingiusto. Lo dobbiamo per rispetto al loro sacrificio ma anche in prospettiva per difendere la nostra libertà.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09