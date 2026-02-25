Città

SARONNO – Non un solo giorno ma un intero mese di appuntamenti per riflettere su diritti, parità e ruolo delle donne nella società. In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune propone una rassegna diffusa sul territorio con incontri, proiezioni, libri e momenti culturali aperti alla cittadinanza.

“Si avvicina l’8 marzo, la giornata in cui le donne vengono celebrate. Ma quest’anno a Saronno ho voluto che non fosse solo un giorno, ma un’occasione per parlare di donne in tutte le loro sfaccettature – spiega l’assessora alle Pari opportunità Lucy Sasso -. Parliamo di uguaglianza, di donne che lottano per avere pari opportunità in un mondo costruito da uomini per gli uomini. Vogliamo abbattere stereotipi e costruire una società veramente equa”.

Il programma, realizzato con l’Amministrazione comunale, il festival Filosofarti e la biblioteca civica, coinvolge anche associazioni e realtà locali con il patrocinio del Comune.

Il calendario si apre giovedì 26 febbraio alle 21 al Nuovo Cinema di piazza Prealpi con l’incontro con la sociolinguista Vera Gheno, che presenterà il libro “Nessuno è normalə” nell’ambito di Filosofarti, in collaborazione con l’associazione Helianto.

Da lunedì 2 marzo alla biblioteca civica di viale Santuario sarà allestita l’installazione “Da Malala a Frida Kahlo, da Maria Montessori a Samantha Cristoforetti”, accompagnata da una selezione di testi dedicati alla storia delle donne, alla parità di genere e ai femminismi.

Venerdì 6 marzo alle 10 al cinema di via Silvio Pellico è prevista la proiezione del film “Cosa dirà la gente”, con introduzione e dibattito a cura di Laura Succi. L’iniziativa, riservata alle scuole, rientra nel progetto “Sguardi di libertà” promosso dalla rete antiviolenza provinciale “Questo non è amore”.

Sabato 7 marzo alle 17 a Villa Gianetti l’incontro con la campionessa di ciclismo Morena Tartagni, “Volevo fare la corridora”, organizzato da Fiab Saronno Ciclocittà con il patrocinio del Comune. Domenica 8 marzo alle 16, sempre a Villa Gianetti, spazio alla musica con il concerto “Le figure femminili nell’opera lirica” a cura degli Amici della lirica “Giuditta Pasta”.

Il programma prosegue venerdì 13 marzo alle 18 a Villa Gianetti con l’incontro “Intuizioni e conquiste della donna nella società”: l’autrice Emilia Covini dialogherà con Mariassunta Miglino presentando i volumi dedicati a Virginia Apgar e Bertha Ringer, a cura dell’associazione 21zero47 e Mondadori, con il patrocinio comunale.

La rassegna si conclude martedì 24 marzo alle 10 al teatro civico Giuditta Pasta con la lezione magistrale della filosofa Maura Gancitano, “Nella rete. Abitare la complessità senza restarne intrappolati”, inserita nel festival Filosofarti e rivolta principalmente alle scuole, con alcuni posti disponibili anche per il pubblico.

