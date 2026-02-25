CASTELLANZA – Quattro uomini feriti e lunghe code all’alba sull’autostrada A8 Milano-Varese per uno scontro tra due auto avvenuto nel tratto tra Castellanza e Legnano, in direzione Milano.

L’incidente si è verificato nelle prime ore di oggi, mercoledì 25 febbraio, con l’allarme scattato alle 6,45 alla centrale operativa di Areu. Coinvolti quattro uomini di 29, 31, 35 e 46 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi allertati dagli automobilisti di passaggio: due ambulanze di base della Croce rossa e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello. I feriti sono stati assistiti sul posto e valutati in codice giallo. Presenti anche i vigili del fuoco e il personale sanitario di Ats Novate. Il mezzo avanzato ha concluso l’intervento sul posto.

La dinamica dello scontro è al vaglio della polizia stradale, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità. Pesanti le ripercussioni sul traffico. Si sono formati circa cinque chilometri di coda tra Busto Arsizio e il tratto di Origgio Ovest, con tempi di percorrenza aumentati fino a 40-50 minuti in direzione Milano.

