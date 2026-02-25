Città

GERENZANO – Sono tanti i ricordi che nelle ultime ore si sono ricorsi nella memoria dei saronnesi. Chi rivive il momento in cui aveva comprato l’abito per il matrimonio, chi quello per un colloquio di lavoro o per una cerimonia importante. E si ricorda di essere andato da Santino Punto Moda per il servizio che ti accompagna nella scelta e per la possibilità di un prezzo decisamente competitivo. È da questa attenzione al cliente, dalla capacità di accompagnarlo in ogni decisione, che è nata la storia di Santino Punto Moda, diventato negli anni un riferimento per il Saronnese, il Comasco e anche per la vicina Svizzera.

Oggi, mercoledì 25 febbraio, la comunità saluta Santino Cattaneo, scomparso lunedì all’età di 84 anni. Il funerale si svolge nella chiesa parrocchiale di Rovello Porro. L’imprenditore lascia i figli Marco e Maria Teresa.

La storia dell’attività inizia nel 1949, quando il padre Riccardo Cattaneo avviò a Rovello Porro una piccola realtà sartoriale specializzata in tessuti e capi su misura. Negli anni Cinquanta Santino iniziò a vendere abiti confezionati nei mercati rionali, facendo conoscere il marchio in tutto il territorio. La crescita proseguì negli anni Settanta con l’introduzione di articoli di qualità a prezzi accessibili, fino all’apertura della nuova sede di Rovello Porro nel 1982 e della grande struttura di Gerenzano nel 1999. Nel periodo di massimo sviluppo l’azienda ha dato lavoro a circa 140 dipendenti. Uno degli elementi distintivi è sempre stato il servizio di vendita assistita: personale dedicato, consigli su modelli, taglie e abbinamenti, attenzione alle esigenze di ogni cliente, dalle grandi occasioni alla quotidianità.

Nel febbraio di qualche anno fa è arrivato il passaggio al gruppo Sorelle Ramonda, dopo una trattativa durata 18 mesi e nata da un rapporto di stima e amicizia tra le proprietà. La continuità occupazionale è stata garantita e la nuova gestione ha mantenuto proprio quel modello di assistenza che aveva reso lo storico punto vendita un punto di riferimento. Nel salutare dipendenti e clienti, Santino Cattaneo aveva scritto: “È arrivato anche per me il momento di andare in pensione. In quasi settant’anni di attività ho avuto il piacere di conoscere molti di voi e di instaurare rapporti di confidenza e amicizia. Ho visto crescere le famiglie e tornare i figli con i loro figli. La fidelizzazione del cliente è il miglior risultato che un imprenditore possa ottenere: significa fiducia e stima reciproca”.

