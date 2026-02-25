TRADATE – Due donne ferite e traffico bloccato nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio per un’auto ribaltata lungo la Varesina, in via Europa, qualche decina di metri dopo la rotonda dell’aereo in direzione di quella all’incrocio con via Albisetti.

L’incidente è avvenuto alle 14,18 e ha coinvolto due veicoli: una Toyota Auris guidata da una donna di 29 anni e una Volkswagen Polo con a bordo una donna di 80 anni, che secondo una prima ricostruzione si trovava ferma a bordo strada. Dopo l’impatto la Toyota si è ribaltata, rimanendo sottosopra sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati da Areu due ambulanze e un’automedica, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Varese. Presenti anche gli agenti del comando della polizia locale di Tradate, che hanno chiuso temporaneamente il traffico nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Le due donne sono state trasportate in ospedale in codice giallo: una all’ospedale di Circolo di Varese l’altra all’ospedale Galmarini di Tradate. Le loro condizioni non risultano gravi.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto.

