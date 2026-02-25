Calcio

SOLBIATE ARNO – Appuntamento di grande interesse per gli amanti del calcio locale: oggi pomeriggio la Solbiatese scende in campo per la terza giornata del girone A della Coppa Italia di Eccellenza – fase nazionale, affrontando l’Alessandria in una sfida decisiva. Il varesotto è rappresentato proprio dalla Solbiatese, che nel percorso regionale aveva eliminato anche il Fbc Saronno, conquistando così l’accesso alla fase successiva. Ora il confronto con i piemontesi mette in palio il passaggio del turno.

Entrambe le squadre hanno superato il Pietra Ligure, ma il 3-1 ottenuto dall’Alessandria garantisce ai grigi il vantaggio di poter contare su due risultati su tre. La Solbiatese, sconfitta 2-1 in Liguria, è invece obbligata a vincere, potendo però contare sul fattore campo.

In campionato i nerazzurri arrivano dal pareggio sul terreno dell’Ardor Lazzate e occupano il secondo posto, guidando il gruppo delle inseguitrici a nove punti dall’Arconatese capolista. L’Alessandria, dal canto suo, è reduce dal 4-1 contro la Pro Villafranca e guida il proprio girone con tredici punti di vantaggio su Cuneo e Albese.

Calcio d’inizio alle 14.30 per una gara che promette intensità e che può rappresentare un passaggio importante nella stagione della Solbiatese.

