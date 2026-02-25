Calcio

SOLBIATE ARNO – Si ferma allo stadio Chinetti il cammino della Solbiatese nella fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. Il pareggio di oggi pomeriggio per 1-1 contro l’Alessandria non basta ai nerazzurri di Roberto Gatti, con i piemontesi che festeggiano il passaggio del turno grazie alla migliore differenza maturata contro il Pietra Ligure.

La Solbiatese gioca una gara intensa e generosa, ma paga la mancanza di precisione nei momenti decisivi. L’Alessandria passa in vantaggio al 26’ del primo tempo con la girata di Piana. I padroni di casa reagiscono e trovano il pari al 43’ con l’inserimento centrale di Guanziroli, che rimette in equilibrio il match prima dell’intervallo. Nella ripresa i nerazzurri spingono alla ricerca del gol qualificazione. L’occasione più nitida capita a Gasparri, che colpisce in pieno la traversa. Poco dopo viene annullata per fuorigioco una rete a Martinez. Nel finale, con l’Alessandria in inferiorità numerica per l’espulsione di Picone, la Solbiatese tenta l’assedio, ma il risultato non cambia. Al triplice fischio è l’Alessandria a esultare, mentre per la Solbiatese resta l’amarezza per un’eliminazione maturata dopo una prestazione combattuta.

Solbiatese-Alessandria 1-1

SOLBIATESE (3-5-2): Chironi; Guanziroli, Gabrielli, Cosentino; Manfrè (31’ st Suatoni), Guidetti, Cocuz, Minuzzi (1’ st Silla), Gasparri (41’ st Banfi); Martinez, Monteiro Barbosa. A disposizione Cavalleri, Lonardi, Bobbo, Fiorin, Galli, Ceruti. All. Gatti.

ALESSANDRIA (3-5-2): Menino; Camara, Cirio, Cesaretti; Pellegrini, Morganti (26’ st Tos), Nicco, Picone, Nani; Ventre (10’ st Diop), Piana (38’ st Cargiolli). A disposizione Cola Cociobanu, Laureana, Straneo, Sacco, Vanegas. All. Merlo.

Arbitro: Taouili di Vicenza.

Marcatori: 26′ pt Piana (A), 43′ pt Guanziroli (S).

Espulso: 39′ st Picone (A) per doppia ammonizione.

(foto Solbiatese calcio)

