Eventi

ROVELLASCA – Contro il timore dei furti nelle abitazioni, la prevenzione diventa la miglior difesa. Con questo spirito, il Comune di Rovellasca ha patrocinato l’incontro pubblico intitolato “La sicurezza passiva. I segreti“, previsto per venerdì 27 febbraio alle 20.30 in sala consiliare. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire alla cittadinanza strumenti concreti e conoscenze tecniche per trasformare la propria casa in un luogo realmente protetto.

A guidare l’approfondimento saranno quattro esperti del settore: Edoardo Banfi, Gabriele Gioia, Alessandro Sala e Gianluca Marrocu, che illustreranno, attraverso l’ausilio di slide e immagini, quali siano i punti più fragili di un’abitazione e come intervenire per rinforzarli. Durante la serata verrà sfatato il mito secondo cui un semplice allarme sia sufficiente a scoraggiare i malintenzionati: i relatori porranno infatti l’accento sull’importanza della sicurezza passiva, definita come la prima vera barriera fisica capace di bloccare i tentativi di intrusione prima ancora che avvengano.

L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti i cittadini desiderosi di apprendere trucchi e consigli pratici da applicare immediatamente tra le mura domestiche. Tuttavia, a causa della disponibilità limitata di posti, gli organizzatori invitano gli interessati a prenotare il proprio ingresso il prima possibile. È possibile confermare la propria adesione inviando un messaggio WhatsApp ai numeri 3479933533 o 3459394951, oppure utilizzando il seguente link.

(foto d’archivio)

