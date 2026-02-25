iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 28 febbraioil Museo Branda Castiglioni, in piazza Giuseppe Garibaldi, ospiterà nuovamente “Ossessioni di Edgar Allan Poe”, spettacolo teatrale itinerante a cura di Connessioni Teatro – Pro Loco Castiglione Olona.

La rappresentazione porterà in scena tre racconti del terrore dello scrittore americano Edgar Allan Poe, sviluppati all’interno delle stanze della storica dimora castiglionese. Un percorso teatrale che accompagnerà il pubblico in un viaggio immersivo tra le ossessioni e le inquietudini dell’animo umano, sfruttando gli ambienti del museo come parte integrante della narrazione.

Sono previsti due spettacoli: il primo alle 19.30, il secondo alle 21.00. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando il numero WhatsApp 3758786585 oppure scrivendo all’indirizzo email [email protected].

La visione dello spettacolo non è consigliata a un pubblico di età inferiore ai 14 anni.