Cronaca

CESATE – Tre episodi in dieci giorni hanno riportato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nella zona tra via Bellini e via Caruso, già interessata nei mesi scorsi da diversi colpi in appartamento.

L’ultimo caso risale alla sera di lunedì 16 febbraio. Un residente ha notato tre giovani vestiti di nero, con zaini in spalla, aggirarsi nel parcheggio vicino alla palazzina. Dopo essere stati richiamati, i tre si sono allontanati rapidamente. Il giorno seguente l’uomo ha scoperto che la lampadina esterna del balcone dell’appartamento della madre era stata svitata e che l’abitazione, al piano inferiore, era stata forzata e rovistata. I ladri sarebbero entrati passando dai balconi, approfittando dell’oscurità. Non è stato sottratto nulla, poiché l’alloggio era già stato in parte svuotato e non conteneva oggetti di valore.

Negli altri appartamenti colpiti nella stessa area, invece, sono stati rubati beni. La successione ravvicinata degli episodi, spesso negli stessi stabili, ha accresciuto la preoccupazione dei residenti, che chiedono maggiori controlli e misure preventive. In alcuni condomìni si è arrivati a organizzare turni di sorveglianza informale attorno agli edifici. Una decisione presa con riluttanza, che riflette il clima di insicurezza percepito da una parte della cittadinanza.

(foto archivio)

25022026