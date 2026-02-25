Groane

GROANE – Non è solo un documento tecnico, ma una vera e propria “costituzione” per gli oltre 7.700 ettari di bosco che polmonano tra le Groane e la Brughiera Briantea. Il parco ha ufficialmente adottato il nuovo Pif (Piano di indirizzo forestale), lo strumento strategico che segnerà il destino delle aree verdi del territorio per i prossimi anni.

La particolarità di questo immenso patrimonio boschivo risiede nei numeri: più dell’80% dei terreni è infatti in mani private. Proprio per questo il piano, approvato lo scorso 19 dicembre, non si limita a tutelare l’ambiente, ma detta regole chiare per i proprietari. Dalla manutenzione dei sentieri al taglio della legna (sia per autoconsumo che commerciale) ogni intervento dovrà seguire binari precisi.

Le procedure sono ormai digitalizzate: per ogni richiesta di taglio è necessario passare dal sistema regionale Sitab. Per chi avesse bisogno di assistenza, il parco ha confermato il servizio dello sportello forestale nella sede di Solaro, aperto il martedì pomeriggio (14-17) e il giovedì mattina (9-13).

Il piano non lascia spazio a improvvisazioni. Gli interventi selvicolturali devono rispettare criteri rigorosi che variano a seconda della funzione del bosco: ci sono aree destinate alla produzione di legname, ma anche zone a esclusiva protezione naturalistica, paesaggistica o didattica.

A vigilare sul rispetto delle norme e del regolamento regionale sarà una vera task force composta dal personale del parco, dalla polizia locale, dai carabinieri forestali e dalle guardie ecologiche volontarie (Gev). L’obiettivo è garantire che la stagione di taglio (che si concluderà il prossimo 31 marzo) avvenga in totale legalità.

La notizia più rilevante per i residenti e le associazioni è però l’apertura alla cittadinanza. Il piano non è ancora “blindato”: c’è tempo fino al 21 aprile 2026 per presentare osservazioni, critiche o proposte migliorative.

Chiunque volesse consultare le mappe e le linee guida può farlo sul sito ufficiale dell’ente (www.parcogroane.it). Le proposte dovranno essere inviate ufficialmente al protocollo del parco o tramite Pec ([email protected]). Un’occasione concreta per i cittadini di partecipare attivamente alla gestione della “grande foresta” alle porte di Milano e della Brianza.

