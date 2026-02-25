Ceriano Laghetto

SARONNO – Non è stata una giornata di scuola come le altre per gli alunni della scuola primaria “Don Antonio Rivolta“: martedì 17 febbraio, i giovanissimi studenti hanno lasciato i banchi per vivere un’esperienza formativa fuori porta, partecipando a un’uscita didattica nel cuore di Saronno.

La giornata è iniziata con l’entusiasmo tipico delle grandi occasioni. Partito dalla stazione di Ceriano Laghetto, il gruppo ha raggiunto Saronno in treno. Da lì, i bambini hanno attraversato il centro cittadino a piedi, formando un “serpentone” allegro e vivace che ha portato una ventata di colore e spensieratezza tra le vie della città, fino a raggiungere lo storico cinema “Silvio Pellico”.

L’occasione della visita è stata la proiezione del film d’animazione “Buffalo Kids”, un’iniziativa inserita in un progetto per le scuole promosso da regione Lombardia. La pellicola non ha offerto solo divertimento: attraverso avventure fantastiche e scene spiritose, ha saputo toccare corde profonde trattando temi delicati e fondamentali come: la disabilità e l’inclusione, il valore dell’amicizia e della solidarietà e il contrasto all’arroganza di chi agisce senza scrupoli.

Il messaggio di rispetto e coraggio è arrivato forte e chiaro ai piccoli spettatori, che al termine della visione hanno salutato i titoli di coda con un lunghissimo e spontaneo applauso.

Al termine della visione, il dibattito tra gli alunni ha evidenziato come il film sia stato percepito come una fonte di ispirazione, sottolineando l’importanza di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà e il valore di non sottovalutare nessuno, inclusi i personaggi del mondo animale.

Dopo una mattinata intensa, il gruppo ha fatto rientro a Ceriano Laghetto, stanco ma con il sorriso sulle labbra e nuovi spunti su cui riflettere.

(Foto dell’evento)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09