SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 24 febbraio, l’attenzione dei lettori si è concentrata su un lutto che ha colpito il mondo del commercio locale, su un’apertura con nuove opportunità di lavoro, ma anche su fatti di cronaca tra ambiente, controlli e politica nel Saronnese.

Cordoglio per la scomparsa di Santino Cattaneo, storico commerciante della moda, punto di riferimento per generazioni di clienti e protagonista della vita cittadina con la sua attività.

Kasa Outlet annuncia l’apertura nel comparto ex Danesi e avvia le selezioni di personale per amministrazione, vendita ed e-commerce nella sede di Solaro, con nuove opportunità occupazionali sul territorio.

Denunciato il titolare di un autolavaggio per smaltimento irregolare di rifiuti: l’intervento delle autorità ha portato alla contestazione delle violazioni in materia ambientale.

Da Cesano a Saronno, passando per Solaro e Limbiate, si è presentato il progetto politico legato a Vannacci, in un incontro pubblico dedicato al futuro e alle prospettive del movimento.

Controlli all’uscita da scuola: due ragazzi di 13 anni sono stati multati perché viaggiavano in due sul monopattino elettrico e senza casco, in violazione delle norme sulla sicurezza stradale.

