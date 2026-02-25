Eventi

LOMAZZO – Il comune di Lomazzo, in stretta collaborazione con l’Auser, ha dato vita a un percorso di sensibilizzazione intitolato “Non fidarsi è meglio. Come capire se mi stanno ingannando“, volto a fornire ai cittadini gli strumenti necessari per proteggersi dalle insidie quotidiane. Questa serie di incontri nasce con l’obiettivo di analizzare le diverse forme di manipolazione, che si presentino di persona, tramite una chiamata telefonica o navigando sul web.

A guidare i presenti durante l’intero ciclo di conferenze sarà Marco Spiga, esperto del settore informatico e ideatore del canale YouTube “NoPanicTV”. Tutti i dibattiti avranno luogo nel salone dell’ex asilo Garibaldi, situato in piazza 4 Novembre, con inizio previsto per le 20.30. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 27 febbraio e si concentrerà specificamente sulle dinamiche delle truffe digitali e sulla psicologia che si nasconde dietro ogni manipolazione. Il percorso proseguirà poi venerdì 13 marzo con una serata dedicata alle sfide poste dall’intelligenza artificiale, valutandone sia le potenzialità che i pericoli per l’utente comune. Infine, la rassegna si chiuderà venerdì 27 marzo con un approfondimento sulle normative vigenti e sulle migliori strategie di tutela e autoprotezione.

L’iniziativa è pensata per essere accessibile a tutta la comunità, garantendo l’ingresso gratuito e senza l’obbligo di effettuare alcuna prenotazione o iscrizione preventiva.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09