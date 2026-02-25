Altre news

SARONNO – Mercoledì 25 febbraio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con ampie schiarite in arrivo dal tardo pomeriggio fino a condizioni serali serene o poco nuvolose.

Nel corso delle ore mattutine la copertura nuvolosa sarà prevalente, ma senza precipitazioni. Con il passare delle ore si assisterà a un graduale miglioramento, grazie all’attenuazione delle correnti umide che hanno interessato il territorio. Le schiarite diventeranno più ampie verso sera, favorendo un cielo in prevalenza sereno. Le temperature saranno comprese tra una minima di 6°C e una massima di 14°C, in linea con le medie stagionali. I venti si manterranno deboli: al mattino soffieranno da Est, mentre nel pomeriggio ruoteranno da Sud-Sudest, senza particolari rinforzi. Non sono presenti allerte meteo.

In Lombardia la giornata vedrà un contesto simile, con nuvolosità diffusa sulle basse pianure occidentali e schiarite più evidenti in serata. Sulle basse pianure orientali si alterneranno nubi e aperture per gran parte del giorno, mentre sulle zone alpine e sulle Orobie prevarranno condizioni più soleggiate. Nel complesso, il tempo tenderà a migliorare gradualmente su gran parte della regione entro la sera.

