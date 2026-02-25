GERENZANO – Ci sarà anche un concittadino tra i protagonisti della cerimonia per le Paralimpiadi invernali in programma mercoledì 25 febbraio a Milano. Intorno alle 17, in piazza Duomo, il gerenzanese Francesco Mondini porterà la Fiamma paralimpica come tedoforo.

Mondini, vicepresidente di Aus Niguarda e presidente di Asd Ausportiva, è stato scelto dagli organizzatori per i risultati ottenuti nel suo percorso sportivo e per l’impegno che continua a dedicare alla promozione dello sport paralimpico e dei valori dell’inclusione.

La celebrazione nel centro del capoluogo lombardo vedrà diversi tedofori accompagnare la Fiamma in un momento dal forte valore simbolico, legato ai temi della partecipazione, della determinazione e dell’accessibilità nello sport.

Per la comunità di Gerenzano si tratta di un motivo di orgoglio. La presenza di Francesco Mondini rappresenta il riconoscimento di un impegno costruito negli anni a favore dello sport per tutti.

