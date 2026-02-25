Referendum, incontro con Lega e Fdi a Saronno con parlamentari e amministratori per il “Sì”
25 Febbraio 2026
0
SARONNO – Un incontro pubblico per approfondire i contenuti della riforma della giustizia e le ragioni del voto favorevole. È quello organizzato da Lega Lombarda Saronno e Fratelli d’Italia Saronno per lunedì 2 marzo all’auditorium Aldo Moro.
L’iniziativa, dal titolo “Le ragioni del Sì”, è rivolta ai cittadini e si inserisce nel percorso di avvicinamento al referendum costituzionale confermativo in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo. Al centro della consultazione la riforma della giustizia, che prevede come elemento principale la separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti.
Durante la serata interverranno i parlamentari Andrea Pellicini e Stefano Candiani, l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri e l’avvocato Samuele Genoni, corresponsabile dell’Osservatorio Ordinamento Giudiziario dell’Unione Camere Penali Italiane e rappresentante del Comitato Camere Penali per il “Sì”.
L’incontro ha l’obiettivo di illustrare i contenuti della riforma e spiegare le motivazioni a sostegno del voto favorevole in vista della consultazione referendaria.
