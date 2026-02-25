SARONNO – Possibili disagi per i pendolari e per chi deve spostarsi in treno: è stato proclamato uno sciopero nazionale che potrà avere ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria di Trenord.

L’agitazione, indetta dai sindacati Cub Trasporti e Sgb, è in programma dalle 21 di venerdì 27 febbraio alle 20,59 di sabato 28 febbraio. Lo sciopero potrà interessare i servizi regionali, suburbani, aeroportuali e di lunga percorrenza.

Nella serata di venerdì circoleranno i convogli con partenza prevista entro le 21 e arrivo a destinazione entro le 22. Per la giornata di sabato saranno invece attive le fasce di garanzia, durante le quali viaggeranno i treni inseriti nell’elenco dei servizi minimi: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

L’elenco dei convogli garantiti è consultabile sul sito ufficiale di Trenord. In caso di cancellazione dei collegamenti aeroportuali, saranno attivati autobus sostitutivi diretti tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, con partenza da via Paleocapa, e tra Stabio e lo scalo.

L’azienda invita i viaggiatori a verificare in anticipo lo stato del proprio treno attraverso il sito o l’app, e a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e alle informazioni sui monitor. Lo sciopero potrebbe comportare variazioni o cancellazioni anche fuori dalle fasce di garanzia.

