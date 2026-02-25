Città

SARONNO – La sindaca Ilaria Pagani ha nominato la nuova direttrice amministrativa dell’Istituzione comunale “Monsignor Pietro Zerbi”, l’ente che gestisce asili nido e scuole dell’infanzia cittadine. Con decreto sindacale è stata infatti designata Denise Di Dio, attuale dirigente dell’Area servizi del Comune di Saronno. La scelta è motivata dalla comprovata esperienza nella direzione e nel coordinamento di strutture organizzative e dalla competenza nella gestione delle risorse umane e finanziarie.

L’assenza della figura aveva provocato una forte presa di posizione dei sindacati nelle ultime settimane. “Con la nomina della nuova direttrice amministrativa il Comune punta ora a ristabilire una guida stabile per l’Istituzione Zerbi, chiamata a garantire continuità e programmazione in un settore strategico come quello dei servizi educativi per l’infanzia”

L’istituzione si occupa di tre scuole dell’infanzia, quelle di via Cavour, via Montesanto e via Don Marzorati; e di due asili nido, il Candia ed il Gianetti.

“La nomina di Di Dio rappresenta un passaggio importante per garantire stabilita e visione all’istituzione Zerbi. Parliamo di un servizio fondamentale per la nostra comunita’, che accompagna le famiglie nei primi anni di crescita dei bambini. Come amministrazione contiamo che questa scelta, insieme al mandato di collaborazione nel merito definito insieme ai dirigenti dell’Ente comunale permetteranno di assicurare una miglior qualita’ del servizio.

