Softball

SARONNO – Cinque atlete del Mkf Saronno sono state convocate dalle Nazionali italiane U22 e U18 di softball, di quest’ultima è head coach Maristella Perizzolo, al fine di partecipare ai test atletici e funzionali che si terranno il primo marzo a Parma.

Nell’Under 22 sono state chiamate Mirta Anselmi, Anita Baroli (in prestito dalle Nuove Pantere Lucca) e Ouly Pouye (in prestito dai Lions Nettuno), nella Under 18 saranno presenti Vittoria Nardini ed Alessia Rui. “Questo è un ulteriore stimolo di crescita sia per le ragazze che per lo staff tecnico saronnese, il quale raccoglie i frutti del lavoro svolto fino ad oggi” rimarcano dal team saronnese.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: Anita Bartoli del Mkf Saronno)

25022026