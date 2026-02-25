SARONNO – Barbara Saviola vestirà per la terza stagione consecutiva la maglia dell’Mkf Saronno (softball serie A1), a poco più di un mese dall’inizio della stagione 2026 arriva un’altra importante conferma per la compagine diretta da Willy Pino.

Terza base e fra le “fuoricampiste” più forti della Serie A1 2025, Saviola è un’icona della Nazionale Ceca ed un punto fermo del line-up della squadra saronnese, con la quale ha vinto la Coppa Italia 2024 e la Coppa delle Coppe 2025. Le saronnesi sono fra le candidate per le zone alte della classifica di A1 ed in questa stagione saranno ancora impegnate della Coppa delle Coppe.