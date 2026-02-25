Softball A1, la nazionale ceca Saviola resta a Saronno
25 Febbraio 2026
0
SARONNO – Barbara Saviola vestirà per la terza stagione consecutiva la maglia dell’Mkf Saronno (softball serie A1), a poco più di un mese dall’inizio della stagione 2026 arriva un’altra importante conferma per la compagine diretta da Willy Pino.
Terza base e fra le “fuoricampiste” più forti della Serie A1 2025, Saviola è un’icona della Nazionale Ceca ed un punto fermo del line-up della squadra saronnese, con la quale ha vinto la Coppa Italia 2024 e la Coppa delle Coppe 2025. Le saronnesi sono fra le candidate per le zone alte della classifica di A1 ed in questa stagione saranno ancora impegnate della Coppa delle Coppe.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto archivio: Barbara Saviola in azione di gioco)
25022026