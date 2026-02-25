Groane

SOLARO – Il Comune di Solaro trasmette l’informazione pervenuta da Asst Rhodense in merito all’avvio dell’attività della nuova dottoressa di medicina generale Giulia Vitale.

Vitale sarà in servizio a partire dal 2 marzo nell’ambulatorio di via Primo Maggio 6. Assisterà automaticamente tutti gli utenti ancora iscritti al dottor Roberto Pizzamiglio, senza che sia necessario inoltrare alcuna richiesta di nuova scelta.

Per tutti i cittadini rimasti ancora sprovvisti di medico di medicina generale sarà possibile effettuare la scelta del nuovo dottore sino ad esaurimento delle disponibilità e secondo le seguenti modalità:

* accedere con Spid al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse);

* presentarsi nelle farmacie del territorio;

* inoltrare richiesta con la piattaforma Sioc al seguente link: https://sioc.asst-rhodense.it/Sioc;

* recarsi presso lo sportello di Scelta e Revoca di Garbagnate in via Per Cesate 62 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.30 ed il mercoledì anche dalle 13.30 alle 15.45.

I cittadini che ancora sono sprovvisti di assistenza del medico potranno rivolgersi presso la Casa di Comunità di Bollate, in via Piave 20, dove è attivo l’Ambulatorio Medico Temporaneo (Amt) e l’accesso avverrà esclusivamente tramite prenotazione telefonica chiamando il numero verde regionale 800.638.638 (da telefono fisso) oppure 02 999599 (da telefono cellulare), attivo dal lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle 8 alle 20.

