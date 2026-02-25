iltra2

TRADATE – Si terrà domenica 1 marzo alle 16 al Cinema Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone, in piazza Unità d’Italia 1, il concerto “Insieme per Arnaldo”, evento organizzato in ricordo del professor Arnaldo Bianchi.

L’appuntamento, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, sarà un momento di musica e memoria dedicato alla figura del docente, attraverso l’esibizione dei musicisti che hanno voluto contribuire alla realizzazione dell’iniziativa.

Nel volantino dell’evento è riportato anche uno speciale ringraziamento alla Parrocchia di Tradate e a tutti i musicisti che hanno collaborato all’organizzazione del concerto. Il Cinema Teatro Nuovo, in piazza Unità d’Italia 1 ad Abbiate Guazzone, ospiterà il pubblico a partire dalle 16 per un pomeriggio all’insegna della musica e del ricordo.

