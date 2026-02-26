Basket

SARONNO – Impegno importante questa sera al palasport di via Colombo per la Robur Saronno, che alle 21.15 affronterà Laveno Valcuvia con l’obiettivo di riprendersi la vetta solitaria della classifica del girone F di Dr2 Lombardia.

La formazione guidata da coach Leva arriva alla sfida con la consapevolezza di dover conquistare due punti pesanti in chiave classifica. Dopo l’incontro della scorsa settimana contro Bosto, i saronnesi si troveranno di fronte una squadra di metà graduatoria, ma determinata a centrare la qualificazione ai playoff.

Una gara che si preannuncia insidiosa, nella quale sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione su entrambi i lati del campo, sia in fase offensiva sia difensiva. Appuntamento dunque alle 21.15 al PalaRonchi per sostenere la Robur in una sfida che può valere il primato nel girone.

