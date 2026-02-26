Comasco

BREGNANO – Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri a Bregnano, dove intorno alle 19.30 un furgone ha preso fuoco mentre stava percorrendo via San Rocco.

Il rogo si è sviluppato mentre il mezzo era in marcia lungo la strada, sprigionando in pochi istanti una densa colonna di fumo visibile anche a distanza e che ha attirato l’attenzione di residenti e automobilisti di passaggio. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, riuscendo a impedire che l’incendio si propagasse al vicino bosco, circostanza che avrebbe potuto aggravare la situazione. L’intervento si è concluso senza il coinvolgimento di persone: al momento non risultano feriti.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio. Gli accertamenti serviranno a stabilire se si sia trattato di un guasto meccanico o di altre problematiche legate al mezzo.

(foto vigili del fuoco: l’intervento a Bregnano)

