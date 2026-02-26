Città

SARONNO – Richiesta di protezione internazionale respinta per il cittadino straniero arrestato nelle scorse settimane dopo le denunce per minacce e lesioni ai danni di una residente del quartiere Colombara.

A renderlo noto è Paolo Bocedi, presidente di Sos Italia Libera, che ha diffuso una comunicazione ricevuta dal parlamentare Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d’Italia nella commissione parlamentare Antimafia e vicepresidente della commissione Affari costituzionali.

“Fatti e non parole! – esordisce il saronnese – l’amico Riccardo De Corato FdI mi ha informato dell’epilogo della vicenda. Nei giorni scorsi lui ha presentato un’interrogazione parlamentare in favore di Alessandra Zampa vittima di un “richiedente asilo” violento che terrorizzava la comunità della Colombara. L’uomo, originario del Benin era stato successivamente arrestato ed incarcerato per minacce e lesioni. Il parlamentare mi ha informato che la protezione internazionale è stata respinta”.

Ed infatti arrivano a stretto giro anche le parole di De Corato: “Sono entusiasta del fatto che dopo la mia interrogazione parlamentare presentata in aula a Montecitorio, l’immigrato abusivo di Cascina Colombara a Saronno, che stava terrorizzando l’intera città con minacce e costrizioni soprattutto nei confronti una povera donna, è stato arrestato lo scorso 18 febbraio. In qualità di deputato che si è interessato sin dall’inizio di questa grave e delicata vicenda, sono stato informato del fatto che la commissione territoriale ha rigettato la richiesta di protezione internazionale dello straniero per manifesta infondatezza e una volta che lo stesso sconterà la pena in carcere, sarà trasferito in un Cpr per poi essere espulso dal nostro Paese. La mia interrogazione è stata alquanto efficace”.

Soddisfazione anche da parte di Bocedi che conclude con un ringraziamento a De Corato e “all’amico Claudio Sala che per primo mi è stato vicino in questa battaglia in favore della legalità e tutti i cittadini che ci hanno sostenuto!”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09