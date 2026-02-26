iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 1 marzo alle 10 in via Roma 25 si terrà l’inaugurazione dell’esposizione “Accendiamo i valori olimpici: la fiamma che unisce”, iniziativa legata a Milano-Cortina 2026.

L’evento prevede l’esposizione di opere e disegni realizzati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Cardinal Branda Castiglioni, ispirati ai valori olimpici di inclusione, passione e rispetto, indicati come elementi capaci di unire il mondo. La mostra è promossa con il coinvolgimento della Pro Loco Castiglione Olona e con il patrocinio della Città di Castiglione Olona, ed in particolare dell’assessorato alle Politiche sociali e all’Istruzione.

L’appuntamento è dunque fissato per le 10 di domenica 1, per un momento che unisce scuola, territorio e sport nel segno dei valori olimpici.

