CISLAGO – Il Comune di Cislago informa che, in occasione della Festa patronale di Sant’Abbondanzio 2026, in programma domenica 12 e lunedì 13 aprile 2026, è prevista la partecipazione di associazioni, hobbisti, pittori e collezionisti.

In particolare, hobbisti, collezionisti e pittori potranno esporre oggetti e opere frutto della propria creatività, mentre le associazioni avranno la possibilità di proporre iniziative ed eventi nell’ambito della manifestazione. I moduli di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Cislago e dovranno essere trasmessi entro le seguenti scadenze:

Per le associazioni, entro mercoledì 18 marzo agli indirizzi email [email protected] e [email protected]. Per hobbisti e pittori, entro sabato 14 marzo 2026, agli indirizzi email [email protected] e [email protected]. L’invito è rivolto a tutte le realtà interessate a prendere parte alla festa patronale, contribuendo con le proprie proposte e creazioni all’animazione delle due giornate dedicate a Sant’Abbondanzio.

(foto: una precedente edizione della festa)

