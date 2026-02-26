Limbiate

LIMBIATE – Al via al teatro Ariston di Sanremo il Festival della canzone italiana, in corsa anche una ragazza di Limbiate. A lei viene rivolto iil supporto “social” da parte del Comune limbiatese: “Si sono accese le luci dell’Ariston con l’inizio del Festival di Sanremo e, quest’anno, per Limbiate c’è un motivo in più per sentirsi parte di questa grande festa della musica. Tra i protagonisti sul palco ci sarà anche una ragazza di Limbiate, Cleo la cantante delle “Bambole di pezza” che porteranno talento, energia e passione in uno degli eventi più seguiti del Paese. Un orgoglio per tutta la nostra comunità, che vede i propri giovani crescere, mettersi in gioco e arrivare lontano”.

Proseguono dal Municipio: “Sanremo è musica, emozione, lavoro, sogni che prendono forma. E quando a viverli sono anche volti del nostro territorio, il racconto diventa ancora più speciale. A tutte loro, e a chi sale sul palco con impegno e determinazione, un grande in bocca al lupo da Limbiate”.

(foto: le Bambole di pezza)

