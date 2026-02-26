SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 25 febbraio, in primo piano i disagi per lo sciopero dei treni con ripercussioni sui pendolari, ma anche il conto alla rovescia per lo Sbaracco che animerà il centro. Spazio poi alla cronaca con due incidenti stradali e al commosso addio a un imprenditore molto conosciuto.

Sciopero di due giorni per Trenord con fasce di garanzia e servizi minimi assicurati, ma si prospettano ore difficili per chi viaggia ogni giorno verso Milano e le altre direttrici lombarde. Nell’articolo tutti gli orari e le informazioni utili per orientarsi tra cancellazioni e variazioni.

Conto alla rovescia per lo Sbaracco: per due giorni le vie del centro si trasformeranno in un grande spazio di occasioni e promozioni, con i commercianti pronti ad accogliere cittadini e visitatori a caccia di affari di fine stagione.

Grande partecipazione all’ultimo saluto a Santino, ricordato da imprenditori ed ex dipendenti come un “uomo del fare”, capace di guardare sempre avanti e di puntare a fare di più e meglio. Una cerimonia intensa e carica di riconoscenza.

Incidente all’alba sull’A8 tra Castellanza e Legnano, con quattro persone ferite e pesanti ripercussioni sul traffico in direzione Milano. Si sono formate code fino a cinque chilometri, con rallentamenti prolungati nelle prime ore del mattino.

Auto ribaltata sulla Varesina dopo uno scontro tra veicoli: due donne sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Sul posto soccorsi e forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.