Incendio in un box con scooter e impianto fotovoltaico, nessun ferito
26 Febbraio 2026
FERNO – Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi a Ferno per un incendio divampato all’interno di un box in via Armando Diaz. L’allarme è scattato alle 15.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa e un’autobotte per domare le fiamme che hanno interessato il garage, al cui interno si trovavano uno scooter e un impianto fotovoltaico installato sul tetto della struttura.
Secondo quanto appreso nel corso dell’intervento, l’origine del rogo sarebbe riconducibile a un malfunzionamento del sistema di accumulo dell’impianto fotovoltaico, che avrebbe provocato uno scoppio con il conseguente innesco dell’incendio. Le cause sono comunque ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuto anche personale sanitario in via precauzionale. Non si registrano feriti.
(foto: una fase dell’intervento dei vigili del fuoco)
