Varesotto

FERNO – Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi a Ferno per un incendio divampato all’interno di un box in via Armando Diaz. L’allarme è scattato alle 15.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa e un’autobotte per domare le fiamme che hanno interessato il garage, al cui interno si trovavano uno scooter e un impianto fotovoltaico installato sul tetto della struttura.

Secondo quanto appreso nel corso dell’intervento, l’origine del rogo sarebbe riconducibile a un malfunzionamento del sistema di accumulo dell’impianto fotovoltaico, che avrebbe provocato uno scoppio con il conseguente innesco dell’incendio. Le cause sono comunque ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuto anche personale sanitario in via precauzionale. Non si registrano feriti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: una fase dell’intervento dei vigili del fuoco)

260220226