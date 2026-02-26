Eventi

UBOLDO – SARONNO – In un’epoca in cui la coesistenza tra culture diverse occupa spesso le cronache, l’esempio che arriva da Uboldo si distingue per solidità e naturalezza. Qui vive una comunità senegalese di circa sessanta persone che ha saputo farsi spazio nel tessuto sociale locale non attraverso l’isolamento, ma attraverso una partecipazione attiva e rispettosa.

Il cuore di questa esperienza risiede nella decisione dei membri della comunità di costituirsi in associazione. Nata inizialmente come un’occasione interna per confrontarsi sulle problematiche quotidiane, la realtà associativa è rapidamente evoluta in un ponte verso l’esterno. I residenti di origine senegalese sono oggi lavoratori integrati e genitori i cui figli frequentano regolarmente gli istituti scolastici della zona, contribuendo a una crescita comune fondata sul rispetto delle regole civili.

L’integrazione ha trovato la sua massima espressione pubblica in eventi come la “Festa della Teranga“, una manifestazione tradizionale che recentemente ha saputo aggregare l’intera comunità straniera sotto la tensostruttura del centro sportivo locale. Proprio sulla scia di questi successi, la comunità ha deciso di aprirsi ulteriormente partecipando a progetti di scambio di esperienze e dialoghi interculturali.

Il prossimo appuntamento significativo è fissato per mercoledì 4 marzo, tra le 10 e le 12, alla sala polifunzionale di viale Amendola a Saronno. In questa occasione, i rappresentanti della comunità porteranno le proprie testimonianze dirette, offrendo spunti di riflessione su storie di vita e percorsi di inserimento. L’evento si propone come uno spazio di ascolto reciproco per favorire una conoscenza più profonda tra le diverse anime del territorio.

Per chi volesse assistere all’incontro del 4 marzo, è necessaria la prenotazione a causa del numero limitato di posti disponibili. Le adesioni possono essere comunicate telefonicamente o via email ai contatti del centro famiglia di Saronno.

(foto d’archivio)

