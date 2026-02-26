Cronaca

SANREMO – L’associazione 100% Animalisti continua la propria battaglia per l’orso Papillon. I militanti hanno percorso le strade di Sanremo, dove in questi giorni si sta tenendo il Festival della canzone italiana, per far sentire la propria voce, con uno striscione che recita: “Orso Papillon libero, stop Casteller”.

“Quando iniziamo una lotta per la difesa egli Animali, la portiamo avanti fino alla fine. Questa è la nostra prassi, come nella vicenda dei beagle di Verona. Ora è la volta degli Animali Liberi, perseguitati in Trentino”, così inizia la nota dell’associazione. “E in particolare dell’orso Papillon, da anni recluso nella prigione del Casteller, vicino a Trento. L’orso, che non ha mai fatto male a nessuno, viene tenuto in condizioni orribili, nonostante ci sia la possibilità di trasferirlo in un ambiente migliore. Tutti si sono dimenticati di lui, noi no e continuiamo a ricordarlo all’opinione pubblica, privilegiando azioni legittime, ma d’effetto. Uno di questi è il Festival di Sanremo: una vetrina nazionale e internazionale”,

Nelle strade intorno all’ Ariston di Sanremo, dove i riflettori sono infatti puntati, i militanti hanno srotolato lo striscione in lingua italiana e inglese, che denuncia “la detenzione vergognosa dell’orso Papillon, una crudeltà che che dura da troppo tempo”, come spiegano. Sul posto sono arrivati agenti della digos e della Polizia di Stato che hanno identificato i militanti.

