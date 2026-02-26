Sport

SARONNO – Appuntamento con la grande atletica domenica 1 marzo 2026 a Saronno, dove si svolgerà il 55′ Trofeo “Ugo Frigerio”, manifestazione regionale di marcia organizzata da Atletica Osa Saronno. L’evento si terrà ai giardini di Villa Gianetti, con ritrovo fissato alle 9 in via Roma 20. La prima gara prenderà il via alle 10.

Il programma e le categorie

Il Trofeo Ugo Frigerio rappresenta uno degli appuntamenti storici della marcia lombarda e vedrà la partecipazione di atleti di diverse categorie. Questo il programma delle distanze previste:

Esordienti – 1 km

Ragazze e Ragazzi – 2 km

Cadette – 4 km

Cadetti, Allievi e Allieve – 5 km

Junior, Promesse, Senior e Master – 5 km

La manifestazione si svolge sotto l’egida della Federazione italiana di atletica leggera e con il patrocinio del Comune di Saronno. Un’intera mattinata dedicata alla marcia, che porterà in città atleti e società sportive da tutta la regione per una competizione che unisce tradizione e sport giovanile.

(foto archivio: una precedente edizione)

