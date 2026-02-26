SARONNO – Giovedì 26 febbraio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste nelle prossime ore.

Nel dettaglio, a Saronno il tempo si manterrà stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione che garantisce condizioni asciutte e soleggiate. Le temperature saranno comprese tra una minima di 4°C e una massima di 16°C, con un’escursione termica tipica di fine inverno. I venti risulteranno deboli per tutta la giornata: al mattino soffieranno da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da Sud-Sudovest, mantenendo comunque intensità contenuta. Non sono presenti allerte meteo e il quadro complessivo si presenta regolare, senza fenomeni di rilievo.

In Lombardia la situazione rispecchia in gran parte quella osservata a Saronno. L’alta pressione assicura tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte della regione. Sulle basse pianure orientali potranno comparire locali nubi basse o banchi di nebbia al mattino, mentre sulle Prealpi orientali si segnala un possibile aumento della nuvolosità verso sera. Altrove prevarranno ampie schiarite e clima mite nelle ore centrali della giornata.

Tradatese e Groane

Condizioni analoghe anche nel Tradatese e nelle Groane, dove il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni. Temperature in linea con quelle di Saronno e venti deboli variabili.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.