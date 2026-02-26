Groane

MISINTO – Trasformare la sofferenza in un impegno concreto per il futuro è la missione che l’associazione “Insieme per Fily onlus” persegue da otto anni. Nata a Misinto per onorare la memoria di Filippo Finocchio, scomparso a soli 15 anni a causa di un osteosarcoma, la onlus ha raggiunto un traguardo straordinario nella lotta contro i tumori ossei infantili.

In occasione dell’ottavo anniversario della scomparsa di Filippo, l’associazione ha rinnovato la sua promessa di speranza con una nuova, importante donazione. Per l’anno 2026, sono stati stanziati ulteriori 120.000 euro destinati alla ricerca scientifica, portando il totale dei fondi raccolti e donati in meno di un decennio alla cifra record di 670.000 euro.

Questo contributo economico è finalizzato a sostenere specifici protocolli di cura presso l’Istituto nazionale tumori di Milano, con l’obiettivo di garantire che nessuna storia individuale debba interrompersi prematuramente a causa di questa patologia. L’attività della onlus non si ferma alla raccolta fondi, ma si estende al supporto quotidiano delle famiglie che affrontano la battaglia contro i tumori pediatrici, attraverso eventi sul territorio e vendite solidali durante le festività di Pasqua e Natale.

La consegna simbolica dell’ultima donazione è avvenuta all’Istituto tumori di Milano, alla presenza di Antonio, papà di Filippo, e di un gruppo di volontari. Al fianco dell’associazione operano figure di eccellenza medica e professionale, tra cui la professoressa Maura Massimino, direttrice dell’unità di oncologia pediatrica, e la dottoressa Cristina Meazza, coordinatrice del protocollo sull’osteosarcoma.

Insieme a loro, contribuiscono attivamente al percorso di cura e assistenza anche la dottoressa Monica Giovanetti, il fisioterapista Marco Chisari e l’educatrice Daniela Bisotti. Il successo di questa iniziativa è il frutto del lavoro corale di chi combatte con il cuore questa battaglia, unendo la precisione della ricerca scientifica alla forza di una comunità che ha deciso di non restare indifferente.

L’obiettivo finale rimane quello di dare basi solide alla speranza, affinché il ricordo di un giovane diventi una possibilità concreta di guarigione per molti altri bambini e ragazzi.

(foto dalla pagina Facebook di Insieme per Fily)

