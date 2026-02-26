Sport

SARONNO / PADOVA – Nello scorso fine settimana, Padova ha ospitato i campionati italiani indoor di prove multiple per le categorie allievi, juniores e promesse, ai quali hanno partecipato anche tre portacolori della Osa Saronno Libertas, da ormai diverso tempo società di riferimento per il settore.

A partire dagli juniores maschili, che hanno visto arrivare all’argento il nostro Federico Cristofaro con un buon 5056 nell’Eptathlon, piazzamento che conferma la sua grande affidabilità e i margini di miglioramento.

Tra le juniores, bellissima prestazione di Anna Carboni, al primo anno in categoria, che è arrivata quinta e che, con 3416 punti, ha stabilito il nuovo record di società nel Pentathlon, strappandolo a Giorgia Marcomin. In gara, Anna ha anche fatto il personale nel salto in alto, con 1,63.

Infine, settimo posto complessivo per Francesco Borroni nel Pentathlon Allievi, con 3493 punti, all’interno del quale ha migliorato il proprio personale e record di società nel salto in lungo portandolo alla misura di ben 6,98.

(In foto: Anna Carboni con la sua allenatrice Fatemeh Azizi)

