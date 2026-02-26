Cronaca

RESCALDINA – Sorpresi a rubare biancheria per la casa dai magazzini della Bassetti lungo la Saronnese, una coppia è stata arrestata nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Legnano durante un servizio serale di controllo del territorio.

I militari hanno notato movimenti sospetti nell’area dell’ex stabilimento industriale: un uomo stava caricando alcuni sacchi nel bagagliaio di un’auto e, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi. Il veicolo è stato però fermato poco dopo.

A bordo c’erano un uomo di 43 anni e una donna di 41, residenti in provincia di Lecco. Durante la perquisizione sono stati trovati tre grossi sacchi contenenti lenzuola e copripiumini appena sottratti, per un valore stimato di circa 3.500 euro. I due, secondo la ricostruzione, erano entrati forzando una porta laterale del magazzino. La merce è stata recuperata e restituita all’azienda. La coppia è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

