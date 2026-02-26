Città

SARONNO – Esistono legami che superano i confini nazionali per trasformarsi in concrete speranze di vita. È il caso dell’Erca (European Rotary Club Alliance), un’alleanza nata nel 1969 che vede il Rotary Club di Saronno protagonista insieme a partner francesi, belgi, tedeschi, britannici e spagnoli. Questa storica unione ha recentemente dato prova della sua forza supportando un progetto umanitario di straordinario impatto in Centro America.

L’iniziativa, denominata “Vision Para los que no ven” (Vista per coloro che non vedono), è nata dalla collaborazione tra il Rotary di Palma Almudaina e quello di Choluteca, in Honduras. In queste regioni, la cataratta è una piaga che colpisce oltre tre milioni di persone. Negli ospedali pubblici gli interventi non vengono eseguiti, mentre le cliniche private richiedono circa 900 dollari per occhio: una cifra proibitiva per la popolazione locale, spesso stretta tra la povertà assoluta e le rotte del narcotraffico.

Per rispondere a questa emergenza, è stata organizzata una spedizione medica d’eccellenza all’ospedale di San Lorenzo. Grazie al supporto della Rotary Foundation e della compagnia aerea Ibero jet (che ha trasportato gratuitamente personale e attrezzature), un’équipe composta da oftalmologi, optometristi, infermieri e un pediatra è riuscita a operare 251 persone.

Il progetto, del valore di 35.000 dollari, è stato interamente finanziato dai club senza alcun costo per i pazienti. Il momento più toccante della missione è stato lo sbendaggio di un bambino di quattro anni: cieco dalla nascita, il piccolo ha potuto guardare per la prima volta i volti dei suoi genitori e dei fratelli, regalando ai presenti un’espressione di gioia incredula.

Il Rotary Club di Saronno, membro dell’Erca sin dal 1970, conferma così l’importanza di far parte di un network internazionale. Ogni anno, i club dell’alleanza si riuniscono a rotazione per coordinare sforzi e progetti, dimostrando che l’unione delle forze permette di raggiungere risultati altrimenti impossibili per un singolo sodalizio. Come sottolineato dal club saronnese, questa è la vera essenza del servizio rotariano: trasformare l’amicizia in un’opportunità per cambiare il mondo.

(foto del Rotary Club)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09