TRADATE – Anche nel febbraio di quest’anno il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate ha avviato le attività di tutela degli anfibi – come salamandre e rospi – in migrazione verso i siti riproduttivi. Come ogni anno, le Guardie ecologiche volontarie, insieme ai Volontari civici, hanno posizionato barriere ai margini delle strade in prossimità dei principali stagni di Appiano Gentile. L’intervento ha l’obiettivo di favorire il passaggio in sicurezza di rane e rospi, riducendo il rischio di investimento durante il periodo riproduttivo. Nei giorni scorsi diversi anfibi hanno già raggiunto gli stagni sani e salvi grazie al supporto dei volontari, e sono state osservate anche le prime ovature di rospo.

I responsabili del parco ricordano inoltre le escursioni serali aperte al pubblico in programma il 6 e 7 marzo ad Appiano Gentile, dedicate alla scoperta degli anfibi dei boschi locali. Le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web dell’Ate Insubria-Olona, nella sezione “Eventi”.

