Basket Dr2, la Robur Saronno vince e resta in vetta
27 Febbraio 2026
SARONNO – Missione compiuta per la Robur Saronno impegnata nel campionato maschile di basket Dr2 che nella 6’ di ritorno ieri sera al Palaronchi di via Colombo ha battuto Laveno Valcuvia, 85-71.
E’ un risultato che consente ai roburini si restare al comando della classifica con 26 punti, in coabitazione con il Bosto Varese, segue Malnate a quota 24 pari merito con la formazione di categoria dei Legnano Knights e La Sportiva Gavirate.
Per Saronno prossimo appuntamento venerdì 6 marzo alle 21.15 contro Gavirate, si annuncia dunque una partita fra squadre d’alta graduatoria.
(foto archivio: azione di gioco della squadra targata Robur Saronno che partecipa al campionato Dr2 maschile)
