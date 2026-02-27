Eventi

GERENZANO – Il sipario del teatro San Filippo Neri, di piazza De Gasperi, si prepara ad aprirsi su uno dei capitoli più intensi e psicologici della letteratura italiana. Domenica 1 marzo, alle 16, la comunità di Gerenzano potrà assistere a una rappresentazione che promette di coinvolgere profondamente il pubblico: “La notte dell’Innominato“. L’opera, un atto unico dal forte impatto emotivo, rilegge in chiave teatrale le celebri pagine de “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni, concentrandosi sulla crisi spirituale e sulla successiva conversione di uno dei personaggi più complessi del romanzo.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di promozione culturale portato avanti dall’amministrazione comunale. L’assessore alla cultura, Monica Mariotti, ha infatti espresso la volontà di proseguire il percorso di intrattenimento artistico iniziato durante il periodo di Carnevale, offrendo ai cittadini occasioni di riflessione attraverso il linguaggio del palcoscenico. L’evento, che vedrà come protagonista la Compagnia della Ruota di Saronno, punta a valorizzare il patrimonio letterario classico rendendolo accessibile e attuale.

Per favorire la massima partecipazione della cittadinanza e rendere l’arte un bene condiviso, l’ingresso alla rappresentazione sarà completamente gratuito. Gli organizzatori ricordano tuttavia che l’accesso sarà consentito solo fino all’esaurimento dei posti disponibili in sala, suggerendo quindi puntualità per non perdere l’occasione di vivere questo intenso pomeriggio teatrale.

(foto d’archivio)

