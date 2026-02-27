Eventi

TURATE – Se l’anno scorso era stata una scommessa vinta, quest’anno si preannuncia come un vero e proprio trionfo di note e solidarietà. A Turate, la musica torna a farsi sentire con forza nella cornice della chiesa parrocchiale: l’appuntamento, fissato per sabato 28 alle 21, segna il ritorno della rassegna “Trema la gesa“.

Sotto l’organizzazione del corpo musicale Santa Cecilia, il programma promette di spaziare tra generi e suggestioni diverse, grazie a un trio di solisti di altissimo profilo: Matteo Galli (organista ufficiale della diocesi di Milano), Davide Casafina (prima tromba e direttore del corpo musicale turatese) e Giorgia Ferrari (celebre soprano, orgoglio della comunità locale).

La serata non sarà solo una replica del passato, ma riserverà una sorpresa assoluta: la prima performance ufficiale del nuovo coro del corpo musicale, che affiancherà gli artisti principali per un impatto sonoro ancora più coinvolgente.

Non solo arte, ma anche impegno civile: proprio come accaduto nella prima edizione, l’intero ricavato della serata sarà devoluto alla parrocchia per contribuire alle spese di manutenzione della chiesa stessa. Un’occasione per godersi uno spettacolo di alto livello tecnico contribuendo, al contempo, alla tutela del patrimonio architettonico del paese.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09