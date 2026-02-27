Politica

CARONNO PERTUSELLA – Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo misto, firmata da Francesca Rossetti, presidente del gruppo misto, e

Anthony Sunil, consigliere comunale del gruppo misto, relativamente all’assenza dello scorso consiglio comunale del 19 febbraio.

“In qualità di consiglieri comunali del Gruppo Misto comunichiamo che il motivo della nostra assenza al consiglio comunale del 19 febbraio scorso è riconducibile alla decisione del presidente del Consiglio di aggiungere all’ordine del giorno del consiglio straordinario, richiesto da noi e da altri quattro consiglieri di minoranza, con un unico punto relativo alle problematiche del cantiere della nuova biblioteca “Ex Dante Alighieri”,altri 10 punti che potevano essere trattati in una seduta consiliare ordinaria.

La nostra richiesta di consiglio comunale straordinario del 2 febbraio era motivata dall’urgente necessità di fare chiarezza sulle criticità del cantiere della nuova biblioteca “Ex Dante Alighieri”, dopo aver saputo che il Consorzio Itaco, aggiudicatario dell’appalto, aveva promosso una causa civile di risarcimento danni contro il Comune. Durante il consiglio comunale del 18 dicembre il sindaco, a nostra specifica domanda, rispondeva che ad oggi è stato eseguito solo il 10% dei lavori: tale dato è parso a noi preoccupante, poiché i lavori devono essere conclusi entro il 30 giugno per non perdere il diritto ai finanziamenti Pnrr, con gravi ripercussioni nei confronti della collettività nel caso in cui non dovesse essere rispettato tale termine.

Vana è stata la nostra richiesta di stralciare il punto relativo al cantiere della nuova biblioteca dalla convocazione e di trattarlo separatamente in una seduta consiliare fissata ad hoc, considerata l’esigenza di riservare a tale argomento il tempo necessario per tutti gli approfondimenti del caso.

Da parte nostra, non condividiamo la scelta di integrare l’ordine del giorno del consiglio straordinario con altri 10 punti ordinari non urgenti, alcuni dei quali per loro importanza richiedevano un’esaustiva trattazione (come ad esempio i regolamenti) e pertanto, a nostro avviso, sarebbe stato più ragionevole discuterli in una distinta seduta ordinaria.

Tale decisione rappresenta per noi una forzatura che sottrae dignità al dibattito da noi richiesto, svilendo i nostri diritti di consiglieri di minoranza, oltre a snaturare il carattere straordinario della seduta, principio questo sancito più volte dalla giurisprudenza amministrativa in casi analoghi.

Com’era prevedibile, il consiglio comunale del 19 febbraio è durato oltre la mezzanotte, cosi la discussione degli ultimi 4 punti all’ordine del giorno è stata rinviata a data ancora da definirsi.

Fatte queste doverose precisazioni, comunichiamo che porteremo avanti il nostro mandato fino alla fine di questa consiliatura impegnandoci con dedizione, serietà e spirito di servizio per il bene della nostra comunità.

