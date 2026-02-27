Caronno Pertusella: rottura tubo dell’acqua in via Milano, possibili disagi nelle zone nord e a Bariola
27 Febbraio 2026
CARONNO PERTUSELLA – Rottura di un tubo dell’acqua in via Milano. A darne notizia è il presidente del consiglio comunale Fulvio Zullo, che ha informato la cittadinanza dell’intervento in corso.
Sul posto stanno operando i tecnici di Alfa insieme all’impresa incaricata: i lavori sono iniziati attorno alle 8 per ripristinare il prima possibile la situazione.
A causa del guasto potrebbe verificarsi la sospensione dell’erogazione dell’acqua in alcune aree della zona nord di Caronno Pertusella e nella frazione di Bariola. Non è escluso che si registrino cali di pressione o temporanee interruzioni fino al completamento dell’intervento. Seguiranno eventuali aggiornamenti in base all’evoluzione dei lavori.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09